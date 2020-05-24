شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن نزلاء الحق العام بسجون السودان لتفريغها مراعاة للظروف الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت السلطات السودانية إطلاق سراح جميع نزلاء الحق العام بالخرطوم والولايات، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

وأطلقت السلطات سراح آخر دفعة، وعددها 600 نزيل، وذلك تحت رعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى، والنائب العام السوداني تاج السر الحبر.

وأشادت عائشة موسي موسى بالجهود التي بذلتها كافة الجهات وتعاونها من أجل تفريغ السجون من النزلاء، مراعاة للوضع الصحي الذي تمر به البلاد، وازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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