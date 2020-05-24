شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: نرى الأمل فى قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الشعب السعودى، بحلول عيد الفطر المبارك، حيث علق عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه.. نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً .. وكل عام وأنتم بخير".



الملك سلمان على تويتر

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين فى القاهرة أسامة نقلى، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلدين الشقيقين مصر والسعودية، الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وكتب نقلى، عبر حسابه على تويتر: "باسمى ونيابة عن منسوبى سفارة المملكة العربية السعودية فى مصر، أرفع أسمى آيات التهانى والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد الأمين، يحفظهما الله، والمواطنين السعوديين الكرام بـعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات".