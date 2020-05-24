شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تركيا تستعد لنقل فصائل موالية لها من عفرين إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، نقلا عن المرصد السوري، أن تركيا تستعد لنقل فصائل موالية لها من عفرين إلى ليبيا.
وفي سياق منفصل، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو إن السلطة الحاكمة في تركيا والمتمثلة في حزب العدالة والتنمية لاتحاول حل المشكلات لكنها تصنعها، وأكد خلال ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري سيصل إلى السلطة قريب جدًا.
وأضاف زعيم المعارضة، أنه لا يوجد بتركيا أي مشكلة لا يمكن حلها، يمكن حل جميع مشكلات تركيا بالعقل والمنطق والوحدة، إن من عليهم حل المشكلات في تركيا هم من يصنعون المشكلات والأزمات. .يعني؛ إن من بالسلطة لا يحلون المشكلات بل يضيفون مشكلات إضافة للموجودة.
كانت صحيفة أحوال تركية المعارضة، نشرت مقالا يكشف تورط سلطة أردوغان فى إعداد قوائم لقتل المعارضين وأماكن لتخزين الأسلحة وهو ما ينذر بتورط البلاد فى حرب أهلية.
وأشار المقال إلى أن الشائعات دارت عن محاولة انقلاب جديدة فى الآونة الأخيرة، وأن مسؤلى حزب العدالة والتنمية قالوا إن مثل هذه المحاولة سيتم إبطالها كما حدث فى 15 يوليو 2016، مضيفا :" فى الوقت نفسه، يعترف أنصار الحزب بإعداد قوائم القتل وأماكن تخزين الأسلحة، لأنهم يتعهدون بوضع نهاية دموية لأى حادث. وفى الأسبوع الماضى اتضح أن بعض هذه القوائم تحوى أسماء الجيران.
كانت هذه تفاصيل خبر العربية: تركيا تستعد لنقل فصائل موالية لها من عفرين إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.