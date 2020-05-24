الجيش الليبي يرصد هبوط طائرتين ببني وليد لنقل مرتزقة روس

إسطنبول/ مصطفى دالع/ الخليج 365
- مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية الفارين من محاور القتال جنوب طرابلس تم نقلهم إلى وجهة غير معلومة، بحسب المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب
- عميد بلدية بني وليد قدر عدد المرتزقة الواصلين إلى المدينة بنحو 1600
أعلن الجيش الليبي رصده صباح الأحد هبوط طائرتي شحن عسكريتين في مطار بني وليد (غرب)، للشروع في نقل مرتزقة شركة فاغنر الروسية، الذين فروا من محاور القتال بجنوبي العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الحكومي، مساء الأحد، بصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
وأضاف البيان أن مرتزقة فاغنر تم "نقلهم إلى وجهة غير معلومة" حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.
وفي السياق ذاته، نقل البيان، تصريح صحفي لعميد بلدية بني وليد، سالم نوير، قدّر فيها عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى المدينة قادمين من طرابلس ما بين 1500 إلى 1600.
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