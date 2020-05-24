بينها قطر.. 5 دول ترحب بهدنة العيد في أفغانستان

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

رحبت كل من ألمانيا وقطر وإندونيسيا والنرويج وأوزبكستان، الأحد، بإعلان وقف إطلاق النار في أفغانستان، خلال أيام عيد الفطر.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الخمس، نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الألمانية.

وقال إن "الدول الخمس ترحب بشدة بإعلان الحكومة الأفغانية وحركة طالبان وقف إطلاق النار خلال العيد".

واعتبر البيان تلك الهدنة "خطوة إيجابية تبعث على الأمل".

كما حث "جميع الأطراف على اتخاذ المزيد من الخطوات في الأيام والأسابيع المقبلة للدخول دون أيما تأخير بمفاوضات بين الأفغان بهدف تأمين تسوية وسلام مستدامين لإنهاء الصراع في البلاد".

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والسبت، أعلنت حركة "طالبان"، وقفا لإطلاق النار بمناسبة عيد الفطر مدة 3 أيام اعتبارا من الأحد، وذلك في عموم البلاد.

بدوره، رحب غني بإعلان طالبان الهدنة، معلنا عن خطوة مماثلة بوقف إطلاق النار، وكتب عبر حسابه في "تويتر"، إنه كقائد عام للقوات المسلحة الأفغانية، أصدر أمراً بوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأفغاني عزمه الإفراج عن نحو ألفي سجين من طالبان.

وفي 29 فبراير/ شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا بين الولايات المتحدة و"طالبان" يُمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.



وتُعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

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