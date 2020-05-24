شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس ثاني أيام العيد.. أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية بعدة مناطق وذلك يوم غد الاثنين، والذي يوافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بمشيئة الله.

وتتمثل الحالة الجوية في نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، نجران.