شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين عبر «تويتر»: «نرى الأمل في قادم أيامنا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، كلمة للمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال الملك سلمان عبر تويتر: نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه.
وأضاف خادم الحرمين: “نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً”.
وختم الملك سلمان كلمته قائلا: “كل عام وأنتم بخير”.
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