شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" فى أربيل العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة محافظة أربيل بالعراق، تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في المحافظة.

وذكرت الدائرة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الأحد - أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في أربيل بلغ 250 حالة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت أمس، تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة في عموم العراق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" فى أربيل العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.