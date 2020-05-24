شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك السعودية تحذر من رسائل احتيال: تجاهلوها واحذفوها فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت لجنة المعلومات والتوعية المصرفية التابعة للبنوك السعودية، اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، من رسائل احتيال وهمية ومضللة تستغل المواطنين للاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وقالت اللجنة، في بيان لها عبر “تويتر”، إن رسائل الاحتيال الوهمية “المزيفة” تستخدم عددا من الطرق بطريقة سيئة للنصب والاحتيال على العملاء من خلال رسائل البريد الإلكتروني.

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وأشارت اللجنة إلى أن هذه الرسائل الاحتيالية تطلب من العملاء ، معلوماتهم الشخصية أو المالية ، على وجه السرعة.

ووجهت اللجنة نصيحة للجميع بتجاهل هذه الرسائل وعدم التجاوب معها وحذفها فورا من البريد الإلكتروني حال ورودها.