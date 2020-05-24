شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة.. الثلوج تضرب دولة عربية و«الحصيني» يوضح السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في حالة نادرة، ضربت عاصفة ثلجية اليوم الأحد دولة لبنان، على الرغم من ارتفاع الحرارة في معظم الدولة العربية والتي تجاوزت الـ40 درجة مئوية.

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وعلق الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، على مقطع ثلوج لبنان بقوله “سبحان الله.. بحر العرب ومن وارءه المحيط الهندي يطبخ من الحرارة هذا يعني أن هناك فرصة لتشكل أعاصير في بحر العرب الفترة المقبلة -ان شاء الله.

وأضاف “تخيلوا في حالة نادرة من هذا الوقت وليس في الشتاء، عاصفة ثلجية اليوم الأحد٢٤مايو 2020م، 441/10/1هـ، حيث ضربت الموجة مرتفعات لبنان ودرجات الحرارة صفر مئويإشارة بسبابة اليد للأسفل”.