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وأكدت أن جميع مخالطي الجداوي في المنزل وهم ابنتها وحفيدتها والعاملون لديها أجروا اختبارات وقد جاءت النتيجة سلبية.
وبشأن التقاط أبطال مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في شهر رمضان عبر شاشة "MBC"، صورة جماعية مع رجاء الجداوي احتفالا بانتهاء التصوير، فقد أوضح الفنان علي قاسم، أن الصورة التي التقطت مع الجداوي احتفالا بانتهاء التصوير، والتي ظهر فيها يقف إلى جوارها، كانت يوم الأربعاء الماضي، مضيفا أنه فور علمه بما حدث، قرر أن يلتزم العزل المنزلي لمدة 14 يوما ابتداء من اليوم الأحد، كما أبلغ كل من خالطوه خلال الأيام الماضية بهذا الأمر.
إلى ذلك، أوضح الفنان المصري أنه بغض النظر عما إذا كان سيخضع مع باقي فريق العمل للاختبار، فإنه سيلتزم العزل المنزلي أسبوعين كاملين، معتبرا أن هذا الأمر إلزامي وليس اختياريا.
بدوره، أكد زوج الفنانة إنجي المقدم، أن زوجته التي شاركت في بطولة المسلسل، واستمرت في التصوير حتى اليوم الأخير، ستلتزم بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين، وأنه في حال كانت هناك فرصة لإجراء مسحة من أجل الاطمئنان بشكل كامل سيقومون بالأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن مخالطي الفنانة المصرية رجاء الجداوي المصابة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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