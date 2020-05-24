"أنصار الله" توجه اتهاما إلى التحالف العربي وتتوعد وبـ"عواقب وخيمة"

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "شن طيران العدوان خلال الساعات الماضية أكثر من 48 غارة جوية توزعت على محافظات الجوف ومأرب وحجة وصعدة".

وأوضح أن "الغارات توزعت بـ 18 غارة على مران والملاحيظ وباقم في محافظة صعدة، و15 غارة على مديريتي حرض وعبس بمحافظة حجة، و9 غارات على مديرية مجزر في مأرب، و6 غارات على محافظة الجوف".

ووفقا للعميد سريع، "خلفت الغارات عددا من الشهداء والجرحى في محافظة صعدة"، محذرا من "أن التصعيد الجوي المتواصل سيكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان، وعليها تحمل تبعات ذلك".

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة منذ خمس سنوات بين الجيش اليمني وقوات حليفة مدعومة بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله الحوثية وقوات متحالفة معها من جهة أخرى. ويسعى التحالف وقوات الجيش اليمني لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.