الجيش الليبي يكشف مفاجأة بشأن الانسحاب ويعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة تركية

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وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي، أن "قوات الدفاع الجوي استطاعت إسقاط أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية".

وأضاف أن "القوات الجوية بدأت باستعادة السيادة الكاملة على عدة مناطق ليبية"، مؤكدا أن "الأنباء عن انسحابات نفذها الجيش الوطني الليبي غير صحيحة وإنما إعادة تموضع ضمن خطط عسكرية".

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.