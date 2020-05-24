حمدان بن حمد: رجال الأمن والدفاع المدني والإسعاف نماذج مشرفة للانتماء والولاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الأحد، بعدد من فرق الشرطة والأمن والدفاع المدني والأسعاف، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وغرد الشيخ حمدان بن محمد على توتير قائلا: "التقيت اليوم جانباً من فرق الشرطة والأمن والدفاع المدني والإسعاف المتواجدين على رأس عملهم في أول أيام عيد الفطر وهنأتهم بالمناسبة متمنيا لهم كل التوفيق في مهام.. نماذج مشرفة للانتماء والولاء والالتزام بالواجب في كافة الأوقات".

وخلال تفقده سير العمل في أول أيام عيد الفطر المبارك في مقار عدد من المرافق الأمنية والخدمية في دبي، أكد أن "المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي اليوم بين أكثر مدن العالم أمناً وأماناً ليست وليدة الصدفة ولكنها ثمرة جهود مخلصة تواصل الليل بالنهار وتقدم أسمى صور الانتماء للوطن والتفاني في خدمته، ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، وبتعاون جميع المواطنين والمقيمين لترسيخ أسس النموذج المثالي للمجتمعات العصرية الواعية والمتحضرة، بما لهذا التعاون من قيمة كبيرة لاسيما في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى لضمان قدرتنا جميعا ًعلى تخطي كافة التحديات وتجاوز أي صعوبات".

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وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بدأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الجولة بزيارة مركز شرطة القصيص، حيث استمع إلى شرح حول استعدادات شرطة دبي والخدمات الأمنية المختلفة التي توفرها خلال تلك الفترة لاسيما مع الدور المحوري الذي تضطلع به الشرطة ضمن خطوط الدفاع الأولى في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ أوضح القائد العام لشرطة دبي أنه تم تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية في شتى انحاء الإمارة، وكذلك في المناطق التي قد يرتادها الناس خلال فترة العيد للتأكد من التزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية المُعلنة.

كما حرص الشيخ حمدان بن محمد على تبادل الحديث مع عدد من الضباط وأفراد الشرطة العاملين في مركز القصيص مهنئاً إياهم بحلول عيد الفطر. كما أطمأن منهم على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بين منتسبي وأفراد وضباط الشرطة، وسير العمل بالأسلوب الذي يكفل لهم جميعاً السلامة ويعينهم على تحقيق المنشود منهم من واجبات، والمأمول لهم من توفيق وتميز، معرباً للجميع عن خالص أمنياته بدوام النجاح والسداد.