شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: سنعلن عن مفاجآت فى الأيام المقبلة.. واستعدنا سيادة كاملة على عدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن القوات المسلحة حققت تحولات كبيرة خلال الساعات 72 الماضية، كما أن العمليات العسكرية لم تتوقف، كما أن القوات الجوية استعادت السيادة الكاملة على عدة مناطق.

وأضاف المسمارى، خلال مؤتمر صحفى، أن الأنباء عن انسحابات نفذها الجيش الوطنى الليبى غير صحيحة، موضحاً أن الأنباء عن أى انسحابات غير صحيحة وإنما إعادة تموضع ضمن خطط عسكرية، وسنعلن عن مفاجآت كبيرة فى الأيام المقبلة.

Advertisements

وحيا رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية وتضحياتهم فى محاربة الإرهابيين والغزو الأجنبى السافر على ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان الليبى فى كلمة له بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن ليبيا تتعرض لمؤامرة تتجاوز الحدود ولها أدواتها ووسائلها وأهدافها هدفها هدم الدولة وانتهاك السيادة والاحتلال ونهب الثروات، مشيرا إلى أن الشعب الليبى يحارب الإرهابيين والمعتدين على ليبيا والذين جاءوا إلينا من كل مكان.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبى إلى بذل كل الجهد للوصول إلى توافق يحفظ لليبيا سيادتها وكرامة شعبها ويحقق آمال الليبيين وطموحاتهم حتى لا يتهم البرلمان بعرقلة الوصول إلى حل سياسى، مؤكدا أن البرلمان سيواصل الحوار مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لإقناعهم بضرورة الوصول إلى حل وسحب الاعتراف بما يسمى بالمجلس الرئاسى واختيار مجلس جديد من رئيس ونائبين وحكومة من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم التاريخية الثلاث ويختار كل إقليم ممثله فى المجلس وأولاً وقبل كل شيء لا تنازل عن الهدف الأسمى وهو احترام إرادة الليبيين وحقهم باختيار حكامهم ونظامهم السياسى.