شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يفرج عن أمين سر حركة فتح بالقدس بعد ساعات من التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلى عن أمين سر حركة فتح إقليم القدس شادى مطور، بعد ساعات من التحقيق فى أول أيام العيد بتهمة خرق السيادة والعمل لصالح السلطة الوطنية بالقدس الشرقية فى محاربة وباء كورونا، وتوزيع المساعدات على سكانها والتخطيط لزيارة "دولة معادية".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الإفراج جاء بكفالة قيمتها 3 آلاف شيقل، ومنع السفر إلى أي "دولة معادية".

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