5 قتلى و20 مصابا بانفجار فى الصومال استهدف احتفالا بعيد الفطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون جراء انفجار استهدف احتفالا بعيد الفطر المبارك بمنطقة بيداوا.

وأفادت قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد بأنه لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث .

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