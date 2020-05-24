الصومال.. 6 قتلى إثر تفجير استهدف احتفالا بعيد الفطر

بيدوة/ نور جيدي/ الخليج 365
قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 30 آخرين، مساء الأحد، في تفجير استهدف تجمعا للاحتفال بعيد الفطر، جنوبي الصومال.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن لغما مزروعا انفجر بموقع كان يشهد تجمعا للاحتفال بحلول عيد الفطر، في معسكر للنازحين، شمالي مدينة بيدوة في إقليم باي.
وذكر أن التفجير أسفر عن مصرع 6 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة.
ولم تعلن على الفور أية جهة مسؤوليتها عن التفجير.
يتبع ///
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