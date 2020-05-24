مصر.. إطلاق سراح 5532 سجينا بمناسبة عيد الفطر

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت الداخلية المصرية، الأحد، إطلاق سراح 5 آلاف و532 سجينا، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إطلاق سراح السجناء يأتي تنفيذا لقرارين صدرا عن رئاسة البلاد، بشأن الإفراج عن بعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروطا للعفو، بمناسبة عيد الفطر.

ولم توضح الوزارة تفاصيل هذه الشروط، غير أنها قالت إن "لجان فحص لملفات السجناء على مستوى البلاد، انتهت إلى استحقاق 5 آلاف و532 سجينا للإفراج".

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يأتي إطلاق سراح السجناء الأحد، بعد إعلان وسائل إعلام محلية، السبت، الإفراج عن 3 آلاف و157 سجينا آخرين، بمقتضى عفو رئاسي، بمناسبة عيد الفطر أيضا.

ولم يتضح على الفور إن كان شمل السجناء المفرج عنهم معارضين للنظام أم لا، غير أن السلطات الأمنية بمصر تؤكد عادة أن كل السجناء لديها على ذمة قضايا جنائية وليس بينهم "موقوفين سياسيين".

ومؤخرا، تواترت دعوات من سياسيين وحزبيين بارزين في مصر، للسلطات بضرورة إصدار عفو رئاسي عن سجناء، والإفراج عن محبوسين قيد التحقيق، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحتى السبت، سجلت البلاد 16 ألفا و513 إصابة بالفيروس، توفي منهم 735، وتعافى 4 آلاف و628، بحسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.