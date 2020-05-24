توكلنا : منح تصريح خروج خلال فترة المنع الكلي للتجول في هذه الحالات

أوضح تطبيق “توكلنا” أنه بإمكان المواطنين والمقيمين الحصول على تصريح خروج خلال فترة المنع الكلي للتجول لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية.

وقال التطبيق في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إنه يسمح بالحصول على تصريح “تموين داخل الحي” يوميًّا بين الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا خلال فترة المنع الكلي.

وأبان أنه يتيح طلب “تموين طارئ” لمدة ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل فيها؛ وبحد 4 ساعات أسبوعيًّا.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح للمستشفيات إصدار تصاريح خروج للمرضى أثناء فترة منع التجول وذلك عبر المجلس الصحي السعودي، حيث سيظهر لمستخدم التطبيق تصريح خروج بمسمى “تصريح موعد طبي”.