الصحة : تسجيل 2399 إصابة بفيروس كورونا

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (2399) إصابة جديدة ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 72560 حالة، وعدد الحالات النشطة 28650 حالة، منها 372 في حالة حرجة.
وأشار إلى تعافي 2284 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 43520 ، وتسجيل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 390 .
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