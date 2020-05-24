بالفيديو… أمطار ابها

هطلت مساء اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك أمطار غزيرة بأرجاء مختلفة من مدينة أبها بمنطقة عسير والتي رصدتها عدسة صحيفة الخليج الإكترونية ، وقد شهدت أبها الأسبوع الماضي وعلى أيام متواصلة هطولاً مستمراً للأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة. انشر الخبر :

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