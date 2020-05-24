إصابة الفنانه “رجاء الجداوي” بفيروس كورونا

تعرضت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد ، حيث جرى نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى الحجر الصحي، أن الحالة الصحية للفنانة مستقرة، وأنها منومة في غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس.

وبينت أميرة ابنة الفنانة رجاء، وفقاً لوسائل إعلام مصرية، أنها فوجئت بارتفاع شديد في درجة حرارة والدتها تخطت الـ39 مئوية، مبينة أن الفحوصات التي أجريت لوالدتها أكدت إصابتها بالفيروس، مناشدة الجميع الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.