838 إصابة جديدة بـكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد عن تسجیل 838 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 21302 حالة في حین تم تسجیل 8 حالات وفاة إثر اصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 156 حالة. انشر الخبر :

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