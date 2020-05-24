“مدني جازان” يحذر من مخاطر الالعاب النارية في عيد الفطر المبارك

مع حلول عيد الفطر المبارك تعود للواجهة مجددا أحداث إصابات الألعاب النارية التي سببتها خلال الأعوام الماضية وفِي بعض الأحيان الوفاة عند التعرض لإصابات مباشرة في بعض الأنواع عالية الخطورة ، إضافة الى ما تسببه من أضرار في الممتلكات خلفتها هذه الألعاب الخطيرة وعدم مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم وشرائهم لهذه الألعاب دون رقيب.

فقد حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من مخاطر الألعاب النارية التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة ينتج عنها أضرار جسدية كبيرة وإصابات بالغة في الجسم وفقد أحد الأعضاء بعض الاحيان أو تسببها بإندلاع الحرائق وخاصة خلال قضاء الأسر فترة الحجر المنزلي .

واوضح المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن الألعاب النارية تشكل خطرا كبيرا خصوصاً بعد تواجد نوعيات من الألعاب النارية ذات خطورة عالية قد تسبب اضراراً كبيرة ومحذراً من الإنجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية ولا سيما خلال الحجر المنزلي فترة ايام عيد الفطر المبارك , حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب الخطرة في الأعياد رغم أنها تشكل خطراً حقيقياً يهدد سلامة أرواح مستخدميها خاصة من فئة الأطفال ، وشدد على أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم وإستشعار مسؤوليتهم وعدم شرائها لهم وتوعيتهم بمخاطرها والحرص على سلامة أبنائهم .

واختتم الغامدي حديثه بأن المديرية العامة للدفاع المدني قد اطلقت حملة توعوية تحت شعار (سلامتك بمنزلك غايتنا) والتي هدفت لتوعية الاسر بالمنازل فترة الحجر المنزلي ولاقت تفاعلاً كبيراً من جميع شرائح واطياف المجتمع على جميع حسابات الدفاع المدني في مواقع التواصل الاجتماعي التي بدأت منذ فترة في نشر عدد من الفيديوهات والرسائل التوعوية التي تتناول هذه المخاطر والتحذير من مخاطرها متمنياً للجميع قضاء عيداً سعيداً مفعماً بالسلامة وخالياً من المخاطر .