513 إصابة جديدة بـ كورونا في سلطنة عمان

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أنه تم اليوم تسجيل 513 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها 179 لعمانيين و334 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 7770 و36 وفاة.
وبينت وزارة الصحة بسلطنة عمان أن 1933حالة قد تماثلت للشفاء.
ونوهت الوزارة أن البيان القادم بعدد حالات اليوم وغدًا سيصدر يوم بعد غد الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر .
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