كوريا الشمالية تعتزم تعزيز قدراتها في مجال «الردع النووي»

بحثت كوريا الشمالية في إجراءات جديدة تستهدف تعزيز قدراتها في مجال “الردع النووي”، وذلك خلال اجتماع عسكري برئاسة الزعيم كيم جونغ-اون، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد. وقالت الوكالة إنه تم خلال الاجتماع “استعراض إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الردع النووي العسكري للبلاد ووضع القوات المسلحة الاستراتيجية في حالة تأهب”. انشر الخبر :

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