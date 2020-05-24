شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ الخثلان» يوضح أفضل صيغ التهنئة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، أن أفضل صيغ التهنئة بعيد الفطر المبارك، هي “تقبل الله منا ومنكم”.

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وأضاف الشيخ الخثلان في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن هذا هو المأثور عن السلف، ولو قال: عيد مبارك أو كل عام وأنتم بخير أو نحو ذلك فلا بأس لأن التهنئة من باب العادات والأصل فيها الإباحة”.