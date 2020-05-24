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شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيخ الخثلان» يوضح أفضل صيغ التهنئة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، أن أفضل صيغ التهنئة بعيد الفطر المبارك، هي “تقبل الله منا ومنكم”.
وأضاف الشيخ الخثلان في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن هذا هو المأثور عن السلف، ولو قال: عيد مبارك أو كل عام وأنتم بخير أو نحو ذلك فلا بأس لأن التهنئة من باب العادات والأصل فيها الإباحة”.
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