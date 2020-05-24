2399 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية الأحد، اصابة 2,399 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل إجمالي الإصابات إلى 72,560 في المملكة.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر اليومي المخصص لمتابعة آخر تطورات الجائحة أن الحالات النشطة 28,650 فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 43,520 بعد شفاء 2,284 شخصا فيما بلغت حالات الوفاة 390 بعد تسجيل 11 وفاة جديدة.

وأكدت أن 34 % من الحالات المصابة تعود لسعوديين و66 % لغير السعوديين فيما كانت نسبة الذكور بين المصابين 79 % والإناث 21 % وسجل كبار السن نسبة 3 % من نسب المصابين اليوم والأطفال 10 % فيما كانت النسب الأكبر عند البالغين بنسبة 87 %.

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وبينت وزارة الصحة أنه تم إجراء 18,919 فحصا جديدا ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 703,534 فحصا.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن تأثير حرارة الشمس أو الطقس ومقولة أنه يقلل من نشاط الفيروس هو محل دراسة وقد يضر الإنسان تعرضه لحرارة الشمس في فترات طويلة.

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