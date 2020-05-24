بغداد تدعو الكويت لجدولة التعويضات وللاستثمار في العراق

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وصل وزير المالية علي علاوي إلى الكويت يوم السبت لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين.

وقال بيان صادر عن الحكومة العراقية اطلعت عليه ""الخليج 365"" أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي عقد أثناء زيارته الكويت اجتماعا مع رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، سلم خلاله رسالة نصية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

كما أجرى محادثات مع وزير المالية، براك الشيتان، ووزير النفط، خالد الفاضل، ونائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، ومع عدد من كبار المسؤولين الكويتيين تم خلالها مناقشة تفعيل مقررات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي انعقد في الكويت في شباط 2018، وربط شبكة كهرباء البلدين، وإعادة جدولة التعويضات المستحقة على العراق منذ غزو الكويت من قبل نظام صدام حسين.

كما ناقش الجانبان تشجيع الاستثمار الكويتي في العراق، خاصة في القطاعات التجارية والصناعية وإعادة إعمار البنى التحتية.

وكان وزير المالية قد زار السعودية حيث اجرى مباحثات مع كبار المسؤولين حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.