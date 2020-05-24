"الخارجية الفلسطينية": وفاة طبيب فلسطينى بفيروس "كورونا" بروسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بين أبناء الجالية الفلسطينية في روسيا؛ إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن حالة الوفاة تعود إلى طبيب الأطفال جمال محمد خير الله (64 عاما)، والذي وافته المنية وهو على رأس عمله.

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