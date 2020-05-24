شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبادل لإطلاق النار.. حرس الحدود يحبط تهريب 5 أطنان «حشيش وقات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن رجال حرس الحدود من إحباط محاولات لتهريب أكثر من طنين من الحشيش المخدر وما يزيد عن ثلاثة أطنان من القات خلال الشهر الفضيل.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، إن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) أسفرت بتوفيق الله خلال شهر رمضان المبارك من عام ١٤٤١هـ ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب (٢٠٤٠) طنين و أربعون كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و (٣٢٨٨) ثلاثة أطنان و مائتان وثمانية وثمانون كجم من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (١٧٤) مهرباً ، بينهم (٧١) متهماً من الجنسية اليمنية، و (٥٤) متهماً من الجنسية السعودية، و (٤٣) متهماً أثيوبي الجنسية، و(٦) متهمين من الجنسية الصومالية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، والقبض عليهم وبحوزتهم الممنوعات رغم مقاومتهم لرجال حرس الحدود وتبادل إطلاق النار معهم.

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وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن ما أقدم عليه المهربون من أعداء الوطن يكشف عن مخططاتهم الإجرامية وظلالهم وفساد منهجهم وسوء تفكيرهم، ويظهر هذا الاستهداف كيدهم لهذه البلاد المباركة، فضلاً عن أنهم لم يراعوا روحانية شهر رمضان المبارك وقدسيته، مشدداً على أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.