شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من تطبيق «توكلنا» بشأن «تصريح التموين» خلال «المنع الكلي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق توكلنا أن تصريح تموين داخل الحي يكون خلال فترة السماح داخل الحي المعلنة من وزارة الداخلية فقط.

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وأضاف التطبق ردا على استفسار أحد المغردين قال فيه: “استفسار بالنسبة للتموين داخل الحي هل سيكون موجود غدا؟ بقوله إنه يشترط التواجد مكان السكن عند الطلب، وينتهي التصريح بنهاية فترة السماح”.

وتابع: “تصريح التموين داخل الأحياء محصور بنطاق لا يتجاوز 3 كيلو مترات من السكن بدون حد أسبوعي”.

يذكر أن تطبيق توكلنا، أعلن في وقت سابق، أنه يمكن للمواطنيين والمقيمين الحصول على تصريح تموين داخل الحي يوميا خلال فترة المنع الكلي.

وقال التطبيق، في بيان رسمي عبر حسابه في “تويتر”: “يتيح تطبيق توكلنا⁩ الحصول على تصريح “تموين داخل الحي” يوميا بين الساعة 6 صباحا حتى الساعة 3 عصرا خلال فترة المنع الكلي لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد لك من تطبيق توكلنا، بينما يتيح لك طلب تموين طارئ ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها وبحد ٤ ساعات أسبوعيا.