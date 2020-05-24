شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على «الباحة».. أمطار غزيرة والدفاع المدني يحذر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساء.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
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