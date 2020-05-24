شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الصحة» بشأن تأثير «الشمس» على كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن تأثير حرارة الشمس أو الطقس ومقولة أنه يقلل من نشاط الفيروس هو محل دراسة، وقد يضر الإنسان تعرضه لحرارة الشمس في فترات طويلة.

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وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أن ما يتم تداوله بشأن تأثير الشمس على كورونا هو محل دراسة حاليا، ولم يصدر أي شيء ثابت عن ذلك إلى الآن.

وتابع “متحدث الصحة” محذرا من خطورة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة لاسيما في الصيف بقوله: “إن التعرض لحرارة الشمس لفترات طويلة قد يسبب ضررا للإنسان، وذلك علينا أن نتبع المعلومات الطبية الصادرة من جهات موثوقة وكذلك الجهات الرسمية”.