وقالت السفارة الأمريكية في اليمن عبر حسابها على "تويتر"، إن "حالة ناقلة تخزين النفط صافر التي يسيطر عليها "الحوثيين" آخذة في التدهور، وقد يحدث ذلك تسربا كارثيا في البحر الأحمر".
وأضافت السفارة: "منع "الحوثيون" ولسنوات السماح لخبراء دوليين من تقييم حالة الناقلة. ينبغي على "الحوثيين" السماح بإجراء فحص وإصلاح دوليين للناقلة قبل فوات الأوان".
وترسو سفينة صافر على بعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة "الحوثيين"، وعلى متنها مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.
ولم يجر للسفينة أي صيانة منذ عام 2014، وتتعرض للتآكل بسبب مياه البحر المالحة، وهناك احتمال لانفجارها في أي لحظة جراء انحباس الغازات من النفط الخام الخامل لسنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا توجه اتهاما إلى "أنصار الله" وتحذر من كارثة في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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