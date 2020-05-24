القوات المشتركة تعلن صد هجوم لـ "أنصار الله" وإلحاق خسائر بهم في الحديدة

© AP Photo / Hassan Ammar القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "الحوثيين نفذوا هجوما واسعا على منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة". وأكد "تمكنت القوات المشتركة من التصدي للهجوم عقب اشتباكات عنيفة استمرت لساعات". ووفقا لألوية العمالقة، "تكبدت عناصر "أنصار الله" خلال الاشتباكات خسائر فادحة في العتاد والأرواح". من جهة أخرى، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "الحوثيين"، إن القوات المشتركة قصفت بعدد من قذائف المدفعية قرية الدحفش بأطراف الدريهمي المحاصرة جنوب الحديدة. Advertisements وأضافت أن قصفا مماثلا واستهدافاً بالأسلحة الرشاشة تعرضت له أنحاء متفرقة في منطقتي كيلو 16 و7 يوليو السكنية شرق وشمال شرقي الحديدة. وأفادت بأن جرافة تابعة للقوات المشتركة استحدثت تحصينات قتالية غرب قرية الشجن بأطراف الدريهمي. وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.

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