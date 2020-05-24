وأشار زيفا في تصريح لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن الرقة بعد تحريرها من الإرهابيين يحاول الأمريكيون الدفع بمجموعات إرهابية لإعادة تمركزها في أجزاء من الرقة".
وفي وقت سابق، أرسل الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة قادمة من العراق إلى منطقة حقول النفط شرق سوريا.
وأكدت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة عازمة على عادة بناء قواعد لها في مدينة الرقة، شمال سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة بأن "القافلة العسكرية الأمريكية المكونة من 50 شاحنة دخلت، الأراضي السورية ترافقها مروحيات عسكرية، وتوجهت إلى مدينة الشدادي جنوبي الحسكة".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: التحركات الأمريكية بمناطق النفط هدفها الضغط على دمشق لتقليص علاقتها بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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