شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: مخاوف من زيادة نسبة كورونا فى الشرق الأوسط مع احتفالات العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "الشرق الأوسط يخشى من زيادة حالات كورونا وسط احتفالات العيد"، أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية ازدحام الشوارع فى الأردن وإيران ليلة عيد الفطر رغم إجراءات الإغلاق وحظر التجوال.

وقالت إن ازدحام الأردن ربما كان لضرورة أكثر إلحاحا للحصول على التزامات العيد، وذلك لأن السلطات فرضت 3 أيام من الحظر الكامل، كل شيء مغلق ولا يُسمح لأحد بالخروج من منازلهم لأي سبب.

وقال محمد ، الذي يدير كشك عصير السكر: "إنه أمر محزن ، إنه يؤلم". "عادةً ما نستيقظ ونصطحب أطفالنا للصلاة وزيارة العائلة والأصدقاء. لقد كان مبهجا ، شعرنا بالفرح ". هذا العام؟ قال "سوف نأكل ونشرب وننام". قال والده وهو يبتسم خلفه: "سوف نتسكع لإزعاج زوجاتنا".

واعتبرت الصحيفة أن التواصل مع العائلة والأصدقاء جزء من الاحتفالات. وقال عبد الكريم وهو يقف فى طابور خارج مخبز "سنزورهم". "ولكن سيكون على تطبيقات واتس اب وسكايب وفيس بوك."

وراقب وسام صاحب متجر لبيع الأحذية ، الصخب من بابه. يقول عن المشهد المزدحم: "هذا ليس صحيحًا". "هناك فيروس."

وقالت الصحيفة إن الأردن تجنب حتى الآن الأسوأ في معركة كوفيد19، لكن الإغلاق ترك بصماته. تتضمن احتفالات العيد العادية شراء ملابس جديدة لارتدائها والذهاب إلى المسجد ، وزيارة العائلة والأصدقاء. يقول وسام "الآن لا يوجد مال". "ما يملكه الناس ينفقونه على الطعام."

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وفي إيران ،تضيف الصحيفة إن مركز الوباء في الشرق الأوسط ، حدثت زيادة جديدة في حالات كورونا منذ أن بدأت الحكومة في رفع القيود ، مما سمح للناس بالعودة للعمل في منتصف أبريل والصلاة الجماعية في المساجد في الأسبوع الأول من مايو .

وقال منتقدون إنه تم اتخاذ خطوات لإعادة فتح الاقتصاد قبل تلبية المعايير الأساسية التي تشير إلى السيطرة على انتشار المرض. يُعتقد على نطاق واسع أن الأرقام الرسمية لكوفيد - التي قتل فيها 7300 شخص وما يقرب من 132000 مصاب - كانت أقل من الواقع ، وقد تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب استجابتها على تفشي المرض ، الذي بدأ في منتصف فبراير.

منذ الطفرة الجديدة في عدد من المحافظات ، بما في ذلك طهران ، ألغى الرئيس حسن روحاني صلاة العيد التي يقودها المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي. لكنه سمح بإقامة صلاة خارج بعض المساجد بالالتزام بالتباعد البدني.

وناشد وزير الصحة سعيد الأسبوع الماضي الإيرانيين تجنب السفر خلال العيد. قال ناماكي: "إن مثل هذه الرحلات تعني حالات جديدة من العدوى ... يجب ألا يسافر الناس من وإلى المناطق عالية الخطورة".