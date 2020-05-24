شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة صحة البصرة، الاحد، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت دائرة الصحة في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية، إن "الموقف الوبائي لليوم الأحد شهد تسجيل خمس حالات موجبة جديدة بينما الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة بلغت 77".

وأضافت أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغت 747 بينها 18 وفيات، و578 شفاء"

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