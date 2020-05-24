شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4 حالات.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الإصابات الـ 16 كانت بين السوريين القادمين إلى البلاد منهم 6 من الإمارات وإصابتان من السودان و 4 من روسيا و 4 من الكويت.

ويعد هذا الرقم هو الأعلى الذي يتم الإعلان عن تسجيله في سوريا في يوم واحد، وبهذا يرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 86 إصابة، توفيت منها 4 حالات.

كذلك أعلنت وزارة الصحة شفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء الى 41.

يذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في سوريا تم تسجيلها في 22 مارس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.