شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبتكر العيدية الرقمية بـ 33 تطبيق إلكترونى لمشاركة فرحة العيد عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، العيدية الرقيمة بعد أن أوصت بتجنب منح العيدية النقدية للأطفال تجنبا لنشر فيروس كورونا، وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتى عن قائمة تضم 33 تطبيقا رقميا لمشاركة فرحة العيد عن بعد ويمكن لأفراد المجتمع استخدامها لتحويل عيدية عيد الفطر السعيد وتجنب توزيع العيدية النقدية فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وبحسب البيان الإماراتية، نشرت الهيئة على موقعها الإلكترونى قائمة بـ 23 تطبيقا رقميا للبنوك العاملة فى الدولة إضافة إلى 10 تطبيقات خاصة بالمحافظ الإلكترونية يمكن من خلالها تحويل العيدية وذلك بعنوان "عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد".

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ويوجد العديد من التطبيقات الذكية التابعة لمتاجر التسوق الإلكترونية في الإمارات يمكن للمستهلكين استخدامها من خلال عملية التسوق الإلكتروني لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم بسهولة عبر الانترنت.

وتنصح الجهات المختصة بتقليل التعامل بالعملات النقدية والاستعانة بالخيارات الإلكترونية المتوفرة عند الدفع لتنجب أي مخاطر في حين جاءت التوجيهات بالامتناع عن توزيع العيدية خلال فترة عيد الفطر المبارك كإجراء احترازى خاصةً مع وجود بعض الدراسات التي تحدثت عن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد عن طريق تداول العملات الورقية ولو بصورة ضئيلة في حال عدم غسل اليدين أو لمس الوجه خاصةً وأنه لم يتم منع التداول بالعملات النقدية فيما دون ذلك.

كما تم الأخذ بعين الاعتبار أن الفئة المستهدفة من العيدية هم الأطفال وصغار السن والذين قد لا يكونون على قدر كافٍ بالإجراءات الوقائية والمخاطر المترتبة على هذا الموضوع.