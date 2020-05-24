اخبار الخليج

الإمارات تبتكر العيدية الرقمية بـ 33 تطبيق إلكترونى لمشاركة فرحة العيد عن بعد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبتكر العيدية الرقمية بـ 33 تطبيق إلكترونى لمشاركة فرحة العيد عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، العيدية الرقيمة بعد أن أوصت بتجنب منح العيدية النقدية للأطفال تجنبا لنشر فيروس ، وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتى عن قائمة تضم 33 تطبيقا رقميا لمشاركة فرحة العيد عن بعد ويمكن لأفراد المجتمع استخدامها لتحويل عيدية عيد الفطر السعيد وتجنب توزيع العيدية النقدية فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

 

وبحسب البيان الإماراتية، نشرت الهيئة على موقعها الإلكترونى قائمة بـ 23 تطبيقا رقميا للبنوك العاملة فى الدولة إضافة إلى 10 تطبيقات خاصة بالمحافظ الإلكترونية يمكن من خلالها تحويل العيدية وذلك بعنوان "عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد".

 

Advertisements

ويوجد العديد من التطبيقات الذكية التابعة لمتاجر التسوق الإلكترونية في الإمارات يمكن للمستهلكين استخدامها من خلال عملية التسوق الإلكتروني لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم بسهولة عبر الانترنت.

 

وتنصح الجهات المختصة بتقليل التعامل بالعملات النقدية والاستعانة بالخيارات الإلكترونية المتوفرة عند الدفع لتنجب أي مخاطر في حين جاءت التوجيهات بالامتناع عن توزيع العيدية خلال فترة عيد الفطر المبارك كإجراء احترازى خاصةً مع وجود بعض الدراسات التي تحدثت عن احتمال انتقال عن طريق تداول العملات الورقية ولو بصورة ضئيلة في حال عدم غسل اليدين أو لمس الوجه خاصةً وأنه لم يتم منع التداول بالعملات النقدية فيما دون ذلك.

 

كما تم الأخذ بعين الاعتبار أن الفئة المستهدفة من العيدية هم الأطفال وصغار السن والذين قد لا يكونون على قدر كافٍ بالإجراءات الوقائية والمخاطر المترتبة على هذا الموضوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تبتكر العيدية الرقمية بـ 33 تطبيق إلكترونى لمشاركة فرحة العيد عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا