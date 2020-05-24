شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى يؤكد استعداد بلاده لرفع الحجر الصحى بعد انخفاض الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد عبد الرحمن بن بوزيد، إن رفع الحجر الصحى بسبب تفشى فيروس كورونا ضرورة لابد منها، مؤكدا أن الجزائر مستعدة لذلك حال انخفاض الإصابات والوفيات.

وأضاف بن بوزيد، فى تصريحات اليوم الأحد، أن "الجزائر استعدت لذلك بعد تسجيل انخفاض فى عدد الإصابات والوفيات، علاوة على التزام المواطن بالإجراءات الوقائية المتعلقة بالحجر الصحى وارتداء الكمامات".

وأوضح، أن قطاع الصحة سيكون لديه محاور أساسية وأولويات بعد رفع الحجر الصحي، منها بالتكفل بالأمهات الحوامل، من خلال اللجوء الى توقيع اتفاقية بين المستشفيات التابعة للقطاع الخاص والصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى لتحسين التكفل بالحوامل عبر كل مناطق الوطن وضع حد لهذه الوضعية".

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وأضاف، أنه سيتم افتتاح عدد من مراكز معالجة السرطان فى أنحاء مختلفة، مع إعادة بعث لجان الوقاية والعلاج الخاصة بمكافحة السرطان ، مشيرا إلى أنه سيتم القيام بدراسات حول كل أنواع المواد الغذائية المستوردة، بالنظر الى أن البعض منها قد يكون عاملا من عوامل الإصابة ببعض أنواع السرطان فى الجزائر"، مبرزا فى ذات الوقت أهمية مشاركة كل القطاعات فى هذا المجال.

وأكد، أن كل الخلل الذى يعانى منه قطاع الصحة سيحل بعد تشكيل الوكالة الوطنية لليقظة الصحية التى ستلعب دورا هاما فى إصلاح القطاع الصحي.