كورونا.. 11 وفاة في السعودية و8 في الكويت

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت السعودية والكويت وقطر، الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا بواقع 11 و8 و2 على التوالي، فيما ارتفعت الإصابات في كل من البحرين والمغرب ولبنان وسوريا، وفق مصادر رسمية.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 11 وفاة، وألفين و399 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى ألفين و284 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 72 ألفا و560، بينها 390 وفاة، و43 ألفا و520 حالة تعاف.

فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان، تسجيل 8 وفيات بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى رصدها 838 إصابة و370 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 21 ألفا و 302، بينها 156 وفاة، و6 آلاف و117 حالة تعاف.

أما في قطر، فسجلت وزارة الصحة، في بيان، حالتي وفاة، وألفاً و501 إصابة جديدة بالفيروس.



وأشارت الوزارة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 43 ألفا و714، بينها 23 وفاة، و9 آلاف و170 حالة تعاف.



وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، عبر بيان على "تويتر"، تسجيل 291 إصابة بالفيروس، وشفاء 116 مصاباً.

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ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 9 آلاف و93، بينها 13 وفاة، و4 آلاف و581 حالات تعاف.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة، عبر موقعها الخاص بإحصائيات كورونا، إنها سجلت 23 إصابة بالفيروس، و48 حالة شفاء.

وأشارت أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 7 آلاف و429، منها 4 آلاف 686 متعاف، فيما استقرت الوفيات عند 198.

أما في لبنان، فقد أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا، فيما استقرت الوفيات عند 26 حالة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها بـ "تويتر"، إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى ألف و114، بينها 26 وفاة، و688 حالة تعاف.

وفي سوريا، نقلت وكالة أنباء النظام (سانا) تسجيل وزارة الصحة 16 إصابة بالفيروس إضافة إلى شفاء 4 مرضى.

وبذلك بلغت حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا 86 بينها 4 وفيات و41 متعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 5 ملايين و433 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 344 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و272 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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