شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وزراء يهنئون المواطنين والمقيمين بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:

تقدم عدد من الوزراء، في مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي عبر “تويتر”، بالتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك للمواطنين والمقيمين.

وتوجه الوزراء بالتهنئة لجميع المواطنين والمقيمين داعين الله أن يعيد هذه الأيام على الجميع والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والأمان.

الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية في المملكة بدأت من عصر أول أمس الجمعة، تطبيق قرار منع التجول الكلي في جميع مدن ومناطق المملكة، الذي سبق الإعلان عنه، ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال المقبل (رابع أيام عيد الفطر)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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وفي هذا السياق أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، في مؤتمر صحافي، ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر، مُهيباً بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.