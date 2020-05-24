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شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. استرداد 200 ألف متر مربع من لصوص الأراضي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة الطائف أنها نجحت في استرداد 200 ألف متر مربع من الأراضي في أحد المواقع شمال الطائف، بعد أن قام بالسطو عليها من قبل بعض لصوص الأراضي، والقيام بإحداث عقوم وأسوار وغرف.
وسارعت بلدية الطائف الجديد مصحوبة بالجهات الأمنية إلى إزالة التعديات واسترداد الأراضي.
يذكر أن التعديات على الأراضي مستمرة في العديد من المواقع بالطائف، ويتم مجابهة التعديات من خلال القيام بإزالتها من قبل البلديات.
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