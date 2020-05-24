فوز «مزيون» و«أمير» في كأس مهرجان منصور بن زايد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتذب كأس مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، جملة سباقات مشهودة للخيول في سن أربع سنوات فقط. عبر سباقي «بري نيفتا - دورمان» للفئة الثانية، وبري شريفة، أجريت عصر أمس السبت بمضمار بوردو، برعاية النسخة الثانية عشرة من المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وحقق المهر ابن الأربع سنوات «أمير دو سليل» ابن الفحل «عامر» والفرس «بالادور» بتدريب توماس فورسي وبقيادة جوليان اوج، انتصاراً مستحقاً بجائزة الشوط الرئيسي «بري نيفتا - دورمان» للفئة الثانية، البالغة جائزته 30 ألف يورو.

وجاء فوز البطل مستحقاً وبفارق 4,5 طول عن «ارتميس» بإشراف اليزابيث بيرنارد، وبقيادة اوليفييه بيلييه، فيما جاء ثالثاً «جارف» بقيادة جان بيرنارد ايجوم، مسجلاً توقيتاً وقدره 2:12:75 دقيقة، في السباق البالغ طوله 1900 متر.

وانتزعت المهرة «مزيون» بإشراف أي ديلوفا، وبقيادة انتوين ويرل، لقب سباق«بري شريفة» لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته 14 ألف يورو، وشكل السباق المشاركة الأكبر التي بلغت (16) مهرة «مبتدئة» في سن أربع سنوات فقط.

وشهد الفورلنج الأخير «آخر 200 متر»، فاصلاً من الإثارة، قبل أن تتفوق ابنة «كربلا» والفرس «نجدين» بفارق 1,25 طول عن «دهيا دو مونلو» بإشراف او تريجوديت، وقيادة اورتيز مندزابل، ومسجلة توقيتاً وقدره 2:17:32 دقيقة.

وجاءت في المركز الثالث المهرة «برنسيس دو كوتورس»، وبإشراف دي موريسون، وقيادة جوليان كروسجين، فيما حلت ممثلة الإمارات «المحبوبة» في المركز السادس بفارق طفيف بسبب تأخرها في الانطلاقة، وقدمت مردوداً طيباً في المراحل الأخيرة.