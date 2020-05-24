بركان إيتنا ينشط من جديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انبعث عمود من الدخان والرماد ارتفاعه 4.5 كيلومتر. من بركان إيتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، الذي استيقظ في نهاية إبريل الماضي.

وسجل نشاط البركان في الفوهة الجنوبية-الشرقية الجديدة، التي نشأت عام 2007. واستمر هذا النشاط مدة ثلاث ساعات، بعدها بدأ يخف تدريجياً. وانتشر الرماد البركاني في الاتجاه الجنوبي - الغربي.

وأشارت صحيفة «La Nuova Sicilia»

إلى أن انبعاث العمود من الدخان والرماد لم يؤثر في عمل مطار مدينة كاتانيا القريب من البركان، والطائرات مستمرة في الإقلاع والهبوط وفق الجدول الزمني للرحلات خلال فترة انتشار جائحة «كوفيد-19».

يذكر أن البركان نشط في نهاية إبريل الماضي، حيث تدفقت منه حمم بركانية إضافة إلى عمود الدخان والرماد.