رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس باكستان في ضحايا الطائرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية وذلك في ضحايا تحطم طائرة ركاب في مدينة كراتشي.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس الدكتور عارف علوي.

وبعث صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أسياس أفورقي.

وتقدمت دولة الإمارات بالعزاء إلى جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعباً في ضحايا تحطم طائرة الركاب في مدينة كراتشي الباكستانية، الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن تضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان في هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص مواساتها لحكومة باكستان ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.(وام)