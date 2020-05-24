احتفــالات افتراضيــة بعيــد الفطــر فــي دبــي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفل سكّان دبي بعيد الفطر السعيد بطرق جديدة مبتكرة تضمن التزامهم بالتوجيهات التي تحث على التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل حفاظاً على سلامتهم. وتسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أفضل الطرق التي تمكن أفراد العائلة من الاستمتاع بأجواء العيد والتواصل دون مغادرة المنزل.

نظراً للنجاح الكبير الذي حققه برنامج «مباشر من دبي» خلال شهر رمضان المبارك، أعلن «جدول فعاليات دبي» عن تمديد برنامج الفعّالية ليقدّم جلسات ترفيهية خلال عطلة عيد الفطر السعيد. يشمل البرنامج العديد من الأنشطة والجلسات التفاعلية، التي تقدّمها مجموعة من أفضل المواهب في دبي من عالم اللياقة البدنية والطبخ والرقص والفنون والثقافة وغيرها الكثير. وتهدف المبادرة إلى الترفيه عن أفراد العائلة ومنحهم أنشطة تفاعلية لتعلّم مهارات جديدة أثناء تواجدهم في المنزل. وسيتم الكشف عن تفاصيل البرنامج عبر صفحة «جدول فعاليات دبي» على «إنستجرام»، ومن المتوقع أن يشمل البرنامج مشاركة طهاة وموسيقيين ومدربي لياقة بدنية وخبراء في الأعمال الحرفية.



بيرل إف إم



تقدّم إذاعة «بيرل إف إم» سلسلة جديدة خاصة بالعيد سيتم بثها يومياً من اليوم الأحد، وحتى السبت 30 مايو عبر صفحتها على «إنستجرام». وتتضمن هذه السلسلة مجموعة من العروض التي تناسب الأطفال من مختلف الفئات العمرية، حيث يمكنهم استكشاف عالم الكتب مع «عيديتنا»، والمشاركة في الألعاب مع رمزي خليفة، واكتشاف بعض الخدع مع «ماجيك فيل»، ليستمتعوا بأوقاتهم خلال إجازة العيد.

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التواصل الحضاري



يهدف مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري إلى بناء جسور التعاون والتقارب بين مختلف المجتمعات، وسيقوم المركز خلال العيد ببث 3 جلسات مباشرة عبر صفحته على «إنستجرام» بمشاركة خبراء ثقافيين. ويتناول عبدالله السركال، مدير المركز خلال ندوة خاصة الحديث حول الجوهر الحقيقي للعيد خلال أول يوم من أيام عيد الفطر. وفي ثاني أيام العيد يتحدّث أحمد الجافلة، مدير البروتوكول في مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، عن عيد الفطر في التاريخ وكيف احتفل أبناء المنطقة بهذه المناسبة في مختلف العصور. وفي آخر أيام العيد، يتناول ريادي الأعمال محمد كاظم، الشريك المؤسس لعلامة الأحذية الراقية المحلية «تماشي»، إحياء العادات والتقاليد المتعلّقة بالعيد ودورها في إلهام سكّان المدينة.



«علي ومينا»



يقدم الثنائي الكوميدي الشهير «علي السيد ومينا ليشيوني» عرضاً مباشراً عبر صفحة «دبوميدي» على «فيسبوك» اليوم، وسيشهد هذا العرض مشاركة عدد من الضيوف والموسيقيين، وستتخلله الأجواء الكوميدية والعروض البهلوانية والعديد من المفاجآت.

«فير داس» في المنزل

يؤدي الممثل الكوميدي الهندي الشهير «فير داس» عرضاً كوميدياً خاصاً من منزله الخميس المقبل أمام جمهور كبير سيتابعه من خلف شاشات أجهزة الكمبيوتر والهاتف. ويأتي عرض «ها ها حبيبي» للترفيه عن سكّان الإمارات في ظل التزامهم بالعمل من المنزل، وبعيداً عن محتوى التلفزيون التقليدي.